Crescimento dos EUA segue limitado por problemas de oferta e escassez de mão de obra

A economia dos Estados Unidos continuou crescendo em uma ritmo "de modesto a moderado" em outubro e no início de novembro, embora permaneça limitada por problemas na cadeia de abastecimento e escassez de mão de obra, indicou nesta quarta-feira (1) o Federal Reserve (Fed, Banco Central).



As empresas em várias áreas do país relataram que, "apesar da forte demanda, o crescimento foi limitado por problemas nas cadeias de abastecimento e escassez de mão de obra", diz o relatório de situação atual conhecido como "Livro Bege" do Fed.



No entanto, "as perspectivas para a atividade geral são positivas na maioria dos distritos", embora alguns tenham notado "incertezas sobre quando os desafios de oferta e mão de obra serão superados".



O presidente do Fed, Jerome Powell, fez uma mudança drástica em sua percepção da inflação na terça-feira, observando que agora acredita que há o risco de que os aumentos de preços continuem por algum tempo.