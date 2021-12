Esposa do 'padrinho da música negra' morre em tentativa de roubo

Jacqueline Avant, esposa do lendário músico Clarence Avant e sogra do diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, foi morta a tiros nesta quarta-feira (1º) em uma tentativa de roubo em Los Angeles, informou a imprensa nos Estados Unidos.



Avant, 81, foi encontrada ferida no início da manhã pela polícia com um tiro de espingarda em uma residência no luxuoso bairro de Beverly Hills, detalhou a publicação especializada Variety.



A polícia de Beverly Hills reportou um homicídio no início da manhã, mas não divulgou o nome da vítima.



Em em um comunicado, os policiais informaram que ao chegar ao local os suspeitos não estavam presentes e que a vítima, levada a um hospital, não sobreviveu.



Avant era esposa de Clarence Avant, chamado de "padrinho da música negra" e reconhecido por grandes nomes da indústria como Jay-Z, Diddy, L.A. Reid e Babyface.



O casal tem dois filhos, entre eles Nicole Avant, ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Bahamas, que é casada com Ted Sarandos, diretor de conteúdo da Netflix.



A polícia abriu uma investigação de homicídio e anunciou que fará uma coletiva de imprensa ainda nesta quarta-feira.