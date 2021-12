O ex-presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) foi processado por suposta espionagem quando era chefe de Estado contra familiares dos 44 marinheiros mortos no naufrágio do submarino militar ARA San Juan em 2017, informou o juiz encarregado da investigação nesta quarta-feira (1º).



Macri é acusado pelo "crime de realização de ações de inteligência proibidas como autor, em virtude de ter possibilitado a produção de tarefas de inteligência ilegal, gerando as condições para que fosse possível realizar, armazenar e usar dados sobre pessoas" e enfrentará a causa em liberdade, segundo a decisão de 174 páginas do juiz federal Martín Bava.