Guterres chama fechamento de fronteiras por variante ômicron de 'injustos' e 'ineficazes'

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, garantiu nesta quarta-feira (1º) que os fechamentos de fronteira impostos a determinados países ou regiões devido ao surgimento da nova variante da covid-19 são "injustos" e "ineficazes".



"Com um vírus que realmente não tem fronteiras, as restrições de viagem que isolam qualquer país ou região não são apenas profundamente injustas e punitivas, mas também ineficazes", disse Guterres em coletiva de imprensa, pedindo a realização de mais testes nos viajantes.



Dezenas de países fecharam suas fronteiras com as nações do sul da África após o surgimento da variante ômicron na região em 24 de novembro.



Os países não deveriam "ser punidos coletivamente por terem identificado e compartilhado informações científicas e de saúde cruciais com o mundo".



É "injusto" e "imoral", repetiu.



Ao seu lado, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, também denunciou a "estigmatização injustificada" do continente africano.



"Por ter sido transparente (...) toda a África Austral sofreu sanções", lamentou, citando o fechamento das fronteiras aos seus cidadãos.



"Menos de 6% dos africanos estão vacinados", disse ele ao pedir solidariedade internacional para aumentar a imunização no continente.



Por sua vez, Guterres destacou seu apelo para que os países, ao invés de fecharem suas fronteiras, testem mais os viajantes ou tomem outras medidas "realmente eficazes".