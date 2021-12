UE: EMA aprova aumento na produção de vacinas por AstraZeneca na Alemanha

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprovou um novo local para a produção da Vaxzevria, a vacina contra a covid-19 fabricada pela AstraZeneca. A fábrica será operado pela WuXi Biologics e localizada em Leverkusen, na Alemanha.



Em comunicado, a EMA informa que seu comitê de medicamentos humanos também se mostrou positivo para aumentar a produção e triplicar o tamanho do lote de produto acabado em um local operado Amylin Ohio, em West Chester Township, no Estado de Ohio, nos Estados Unidos.



"Espera-se que essas mudanças apoiem o fornecimento contínuo de Vaxzevria na União Europeia e as doações a países fora do bloco por meio da iniciativa COVAX, de acesso global à vacina da covid-19", afirmou a EMA, em nota.