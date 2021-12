Quatro feridos após explosão de bomba da Segunda Guerra Mundial em Munique

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu nesta quarta-feira(1) em um canteiro de obras perto da estação ferroviária de Munique (sul da Alemanha), deixando quatro feridos e interrompendo o tráfego, informaram bombeiros e policiais.



Um dos feridos está em estado grave, disseram autoridades policiais.



A explosão ocorreu quando trabalhadores realizavam perfurações muito próximas a uma ponte que todos os trens devem atravessar para deixar a estação central de Munique, disse a Deutsche Bahn, principal empresa do setor na Alemanha.



O tráfego regional e internacional desta estação foi interrompido por várias horas.



Segundo o ministro regional do Interior, Joachim Herrmann, era uma bomba com cerca de 250 kg. Ele não especificou por que não havia sido detectada antes.



Os locais de construção são normalmente verificados meticulosamente e frequentemente para detectar possíveis dispositivos explosivos.



A Alemanha continua repleta de bombas não detonadas, frequentemente encontradas em canteiros de obras, 76 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial.



Em 2020, sete bombas foram desativadas após serem encontradas no local da fábrica europeia de carros elétricos Tesla, perto de Berlim.



Este ano, outras foram encontradas em Colônia, Dortmund e Frankfurt.