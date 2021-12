Relembre as mortes mais marcantes no mundo em 2021

Entre os nomes, estão os brasileiros Paulo Gustavo e Marília Mendonça (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

16: Phil SPECTOR, 81 anos, produtor musical americano, dos Beatles entre outros, morreu na prisão onde cumpria pena por homicídio.

23: Larry KING, 87 anos, jornalista americano e estrela da CNN.

05: Christopher PLUMMER, de 91 anos, ator canadense que ganhou um Oscar e um Globo de Ouro.

08: Jean-Claude CARRIERE, 89 anos, escritor e roteirista francês que colaborou amplamente com Luis Buñuel.

10: Larry FLYNT, 78 anos, magnata do pornô e fundador da revista "Hustler".

14: Carlos MENEM, 90 anos, presidente da Argentina entre 1989 e 1999 que marcou uma etapa no país com sua política econômica neoliberal.

15: Johnny PACHECO, 85 anos, músico, compositor e produtor dominicano, um dos pais da salsa.

16: Gustavo NOBOA, 83 anos, ex-presidente do Equador (2000-2003), arquiteto da dolarização de sua economia.

22: Lawrence FERLINGHETTI, 101 anos, poeta americano e editor da chamada geração beat.

02: Bunny WAILER, 73 anos, cantor e percussionista jamaicano e lenda do reggae.

09: James LEVINE, 77 anos, diretor musical da Metropolitan Opera de Nova York, pontuado por escândalo de abuso sexual.

09: príncipe Philip, duque de Edimburgo, 99 anos, marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra por mais de 73 anos.

09: DMX, (Earl SIMMONS), 50 anos, rapper americano.

14: Bernard MADOFF, 82 anos, condenado a 150 anos de prisão em 2009 pelo maior esquema de pirâmide da história.

20: Idriss DEBY, 68 anos, presidente do Chade desde 1991, ferido no front por rebeldes após sua sexta reeleição.

24: Alber ELBAZ, 59 anos, criador israelense-americano, responsável pela Lanvin por 14 anos, morreu de covid.

04: Paulo GUSTAVO, 42 anos, famoso ator brasileiro.

04: Richard ERNST, 87 anos, prêmio Nobel suíço de Química pela invenção da Ressonância Magnética Nuclear.

17: Kenneth KAUNDA, 97 anos, apelidado de "Gandhi africano" e considerado o pai da independência da Zâmbia, que presidiu entre 1964 e 1991.

29: Delia FIALLO, 96 anos, escritora cubana, autora de sucessos como "Cristal" e "Kassandra".

30: Donald RUMSFELD, 88 anos, chefe do Pentágono durante a presidência de George W. Bush, polêmico arquiteto da guerra no Afeganistão e da invasão do Iraque.

05: Raffaella CARRÁ, 78 anos, cantora e apresentadora italiana, também muito popular na Espanha e na América Latina.

07: Dilip KUMAR, 98 anos, estrela da época de ouro do cinema indiano.

07: Carlos Alberto 'Lole' REUTEMANN, 79 anos, piloto argentino de Fórmula 1 de sucesso, com 12 vitórias e 45 pódios.

28: Johnny VENTURA, 81 anos, cantor e compositor dominicano, um dos maiores expoentes do merengue.

09: Patricia HITCHCOCK, 93 anos, atriz britânica, filha única de Alfred Hitchcock e Alma Reville.

20: Raul CAUVIN, 82 anos, escritor belga de histórias em quadrinhos.

24: Hissène HABRE, 79 anos, ex-presidente do Chade (1982-1990), morreu de covid no Senegal, onde foi preso por crimes contra a humanidade.

24: Charlie WATTS, 80 anos, baterista dos Rolling Stones.

29: Jacques ROGGE, 79 anos, belga, presidente do Comitê Olímpico Internacional (2001-2013).

29: Lee "Scratch" PERRY, 85 anos, músico jamaicano e produtor de Bob Marley.

02: Mikis TEODORAKIS, 96 anos, compositor de "Zorba o Grego" e símbolo da resistência à ditadura dos coronéis.

06: Jean-Paul BELMONDO, 88 anos, lenda do cinema francês.

11: Abimael GUZMAN, 86 anos, fundador do grupo armado maoísta Sendero Luminoso, morreu na prisão onde cumpria prisão perpétua.

17: Abdelaziz BOUTEFLIKA, 84 anos, presidente da Argélia entre 1999 e 2019.

13: Agnes TIROP, 25 anos, atleta queniana medalhista mundial dos 10.000 metros, esfaqueada até a morte. Seu marido é acusado pelo crime.

18: Colin POWELL, 84 anos, primeiro afro-americano a liderar a Defesa e a diplomacia dos EUA.

01: Nelson FREIRE, 77 anos, brasileiro e um dos pianistas mais conhecidos do mundo.

06: Marília MENDONÇA, 26 anos, cantora brasileira, ganhadora do Grammy Latino, morreu em acidente de avião.

11: Frederik DE KLERK, 85 anos, o último presidente branco da África do Sul que precipitou o fim do apartheid ao libertar Nelson Mandela, com quem compartilhou o Prêmio Nobel da Paz.

28: Almudena GRANDES, 61 anos, referência na literatura espanhola que se tornou conhecida com o polêmico e bem-sucedido romance erótico "Las Ages de Lulú".

O ano de 2021 foi marcado pela morte do príncipe Philip, do ex-presidente argentino Carlos Menem, de Abimael Guzmán, fundador do Sendero Luminoso, e ainda do pianista Nelson Freire. A seguir, uma recapitulação pela AFP de alguns dos falecidos no mundo: