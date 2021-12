Presidente da Comissão Europeia diz que é hora de debate sobre vacinação obrigatória

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira (1) que chegou o momento de debater a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 e recordou que um terço dos europeus ainda não foi imunizado.



"Acredito que é compreensível e apropriado liderar este debate agora, como podemos estimular e potencialmente pensar na vacinação obrigatória dentro da União Europeia. Isto precisa ser discutido. Exigem uma abordagem comum, mas é uma discussão que acredito que deve acontecer", declarou.



Von der Leyen reforçou que iniciativas programadas em vários países da UE sobre multas a pessoas que resistem à vacinação correspondem exclusivamente a decisões autônomas dos governos.



"Não é meu papel dar nenhum tipo de recomendação. Mas há dois ou três anos eu jamais imaginaria ver o que estamos observando agora com esta pandemia horrível", disse.



"Temos as vacinas, que salvam vidas, mas que não estão sendo aplicadas de forma adequada em todas as partes. E o custo é enorme", destacou.



A líder do Poder Executivo da UE afirmou que quase 150 milhões de europeus não receberam imunização contra a pandemia de coronavírus.