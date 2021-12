OCDE reduz previsão de crescimento global e alerta para risco da ômicron

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) advertiu nesta quarta-feira (1) que a variante ômicron da covid-19 pode ser uma ameaça para a recuperação global e reduziu suas projeções para o crescimento mundial em 2021, ao mesmo tempo que defendeu a aceleração da distribuição das vacinas.



A economia mundial pode crescer 5,6% este ano, de acordo com a OCDE, o que representa 0,1 ponto a menos em comparação com a estimativa de setembro.



As projeções para 2022 confirmam as estimativas anteriores de um crescimento de 4,5%.



A organização afirmou na atualização de suas projeções que os focos de baixa vacinação podem acabar se tornando "incubadoras" de formas mais letais do vírus.



O relatório não possui estimativas sobre o surgimento da variante ômicron, detectada há poucos dias e cujas consequências para a economia são incertas.



Na entrevista coletiva para apresentar o documento, a economista-chefe da OCDE, a francesa Laurence Boone, falou sobre o tema.



"Estamos preocupados com fato de que esta nova variante, ômicron, acrescenta incerteza ao clima já existente, o que pode representar uma ameaça para a recuperação econômica", disse a economista.



O organismo destacou a existência de "realidades econômicas muito diferentes" entre regiões e afirmou que a "recuperação continuará sendo precária" enquanto as vacinas não forem distribuídas em todo o mundo.



O relatório da organização com sede em Paris indica que a recuperação global segue em marcha, mas perdeu "impulso".



A OCDE permanece "cautelosamente otimista" sobre a recuperação.



Porém, advertiu que as desigualdades nos sistemas de saúde, as políticas públicas, as dificuldades dos trabalhadores de alguns setores e uma alta dos preços que persiste por mais tempo do que havia sido projetado são "preocupações chave".



"A prioridade continua sendo assegurar que as vacinas sejam produzidas e distribuídas o mais rápido possível pelo mundo, incluindo as doses de reforço", afirmou a organização. "A recuperação continua sendo precária e incerta em todos os países até que seja resolvida".



- Temor de variantes mais "letais" -



Em um cenário mais complicado, os focos podem continuar gerando restrições de movimentação, o que pode ter consequências duradouras para os mercados de trabalho, a capacidade de produção e os preços.



"É um cenário mais difícil, os focos de baixa vacinação podem acabar sendo o terreno fértil para as cepas mais letais do vírus, o que pode prejudicar vidas e o sustento", afirmou Boone no relatório.



A respeito de uma das grandes preocupações que pesam sobre a economia mundial atualmente, a OCDE indicou que espera que a inflação atinja um pico no final deste ano, antes de ceder gradualmente nos 38 países que integram a organização, que inclui países ricos e nações em desenvolvimento, como México e Chile.



A alta dos preços provocou um abalo nos mercados, pois os investidores temem que os bancos centrais elevem as taxas de juros antes do previsto para ancorar a inflação.



A OCDE fez um apelo aos responsáveis pelas políticas públicas para que "comuniquem de forma clara" o nível de tolerância ao excesso de inflação.



No relatório, a agência observou que "desequilíbrios marcantes" surgiram na recuperação entre os diferentes países.



Para a zona do euro, a OCDE calculou uma leve queda na previsão de crescimento para 2021, a 5,2%, e para os Estados Unidos a organização voltou a revisar as projeções, com um crescimento de 5,6% para este ano e de 3,7% para 2022.



Na China, segunda maior economia mundial, a previsão foi reduzida para uma expansão de 8,1% este ano e de 5,1% em 2022.



Para o Brasil, a OCDE reduziu a previsão de crescimento em 0,2 ponto para 2021 e agora projeta uma alta de 5%. O panorama é mais sombrio para 2022, com uma expansão projetada de 1,4%, ou seja, 0,9 ponto a menos que na previsão anterior.



Após a desaceleração, o organismo projeta um crescimento de 2,1% em 2023.



A OCDE indicou que a recuperação global e a forte demanda por matérias-primas, assim como a desvalorizada taxa de câmbio, sustentaram as exportações brasileiras, mas destacou que há perturbações no abastecimento, uma queda no poder de compra e um aumento das taxas de juros.



Além disso, a organização apontou que as incertezas sobre o comportamento do setor público desaceleraram o ritmo da recuperação.