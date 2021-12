As autoridades da Nigéria anunciaram nesta quarta-feira (1) que a variante ômicron da covid-19 foi identificada em exames de três passageiros procedentes da África do Sul.



"A vigilância genômica identificou e confirmou os primeiros casos da variante B.1.1.529 SARS-CoV-2, agora conhecida como ômicron", afirmou em um comunicado Ifedayo Adetifa, diretor geral do Centro de Controle de Doenças do país mais populoso da África.