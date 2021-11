Cerca de 30 civis e dois soldados morrem em ataques rebeldes na República Centro-Africana

Cerca de 30 civis e dois membros das forças armadas foram mortos em ataques no noroeste da República Centro-Africana, imersa em confrontos entre os rebeldes e o exército, disse à AFP nesta terça-feira (30) o subprefeito da região.



Eles "foram mortos no domingo em dois ataques simultâneos nas aldeias de Kaita e Bayengu", a cerca de 500 km da capital, Bangui, perto da fronteira com Camarões, afirmou Esaie Gbanin. O número de vítimas foi confirmado por uma fonte humanitária que pediu anonimato.



O subprefeito culpou os rebeldes do 3R (Retorno, Reivindicação, Reabilitação), um dos grupos armados mais poderosos do país.



Classificada pela ONU como o segundo país menos desenvolvido do mundo, a República Centro-Africana mergulhou em uma sangrenta guerra civil após um golpe de Estado em 2013.



O conflito continua, mas sua intensidade diminuiu consideravelmente nos últimos três anos, embora grandes extensões de território continuem se esquivando do governo central.



Desde segunda-feira, muitos habitantes da região se refugiaram no vizinho Camarões, acrescentou Gbanin.