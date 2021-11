Polônia quer manter restrições no acesso à fronteira por crise migratória

A Polônia aprovou nesta terça-feira (30) medidas para que o governo possa restringir o acesso à região fronteiriça com Belarus, após o fim do estado de emergência imposto a partir da crise migratória.



O controverso estado de emergência, que termina à meia-noite, vigora desde setembro e proibiu o acesso à região fronteiriça, de cerca de três quilômetros de largura, a todos os não residentes, inclusive os jornalistas e as organizações de ajuda aos migrantes.



Segundo a legislação polonesa, o estado de emergência só pode ser declarado por um máximo de três meses.



Em sessão celebrada nesta terça, o Parlamento controlado pelos conservadores nacionalistas no poder rejeitou as emendas do Senado que permitiam aos jornalistas viajar para a região fronteiriça.



As novas medidas permitem ao ministro do Interior proibir o acesso a partes da fronteira em função de sua situação.



Os países ocidentais acusam o regime bielorrusso de orquestrar a crise dos migrantes e representar, assim, uma ameaça para a União Europeia, o que Minsk nega.



Em resposta às tensões com Belarus e à presença de milhares de migrantes, principalmente do Oriente Médio, que tentam chegar à UE, a Polônia construiu uma cerca de arame farpado e posicionou milhares de soldado ao longo de seus 400 km de fronteira.