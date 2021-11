OMS alerta que proibição de viagens não impedirá disseminação da ômicron

Pessoas dos grupos de risco devem adiar viagens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A proibição geral de viagens não evitará a propagação da nova variante ômicron do coronavírus, alertou a OMS nesta terça-feira (30/11), e recomendou aos maiores de 60 anos que adiem suas viagens.Em suas recomendações, a Organização Mundial de Saúde apontou que, até 28 de novembro, "56 países haviam aplicado medidas de viajem para tentar atrasar a importação da nova variante".No entanto, a organização com sede em Genebra, cujas recomendações nem sempre são seguidas por seus 194 Estados-membros, advertiu que "as proibições gerais de viajar não evitarão a propagação internacional e colocarão um fardo pesado em vidas e meios de subsistência".Além disso, essas medidas "podem ter um impacto negativo nos esforços globais de saúde durante uma pandemia ao desanimar os países de informar e compartilhar os dados epidemiológicos e de sequenciamento".Em suas recomendações, a OMS diz que "as pessoas que não estão em boa condição de saúde ou que correm risco de desenvolver uma forma grave da COVID-19 ou morrer, incluindo aquelas com mais de 60 anos ou com comorbidades - por exemplo, doenças cardíacas, câncer e diabetes -, devem ser aconselhadas a adiar suas viagens".Em termos mais gerais, pede a todos os viajantes que "permaneçam atentos", se vacinem e sigam todas as normas de saúde pública, independentemente do seu estado de vacinação, incluindo o uso de máscaras, medidas de distanciamento físico e evitando espaços lotados e mal ventilados.No domingo passado, o escritório regional da OMS na África pediu "fronteiras abertas", enquanto a África do Sul pediu o "levantamento imediato e urgente" das restrições de viagens ao país após a detecção da nova variante ômicron.