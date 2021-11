Casal detido após ter fugido de quarentena na Holanda é liberado

Um espanhol e uma portuguesa, detidos após fugir do hotel onde cumpriam quarentena pela covid-19 na Holanda, foram liberados, anunciou seu advogado nesta terça-feira (30).



"C.I. Pimenta Costa da Silva Lopes, de nacionalidade portuguesa, e M. A. Sanz del Puerto, de nacionalidade espanhola, - o 'casal da quarentena' - foram ou serão liberados de seu isolamento", declarou em um comunicado seu advogado, Bart Maes.



O casal foi detido no domingo pela polícia fronteiriça holandesa após ter deixado um hotel localizado perto do aeroporto de Amsterdã, onde a maioria das 61 pessoas que testaram positivo para o coronavírus em seu embarque em dois aviões procedentes da África do Sul foram postos em quarentena.



Entre eles, 14 foram contagiados com a nova variante da covid-19, ômicron, segundo as últimas informações das autoridades sanitárias.



Em sua chegada a Amsterdã, na sexta-feira, Carolina Pimenta testou positivo, mas um novo exame feito na segunda-feira deu negativo, informou a promotoria holandesa em um comunicado.



"Com base nas informações de que o Ministério Público dispõe agora sobre o incidente, considera-se que não há nenhuma suspeita de infração penal. Não haverá, então, outras ações", declarou à AFP Ilse de Heer, porta-voz da promotoria.



Embora a princípio tenha havido uma confusão sobre a nacionalidade do casal, seu advogado confirmou que Pimenta era portuguesa e Sanz, espanhol.



Ambos "pegarão um táxi imediatamente até o consulado, onde serão recebidos para sua repatriação para a Espanha", informou o advogado.