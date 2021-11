Os Estados Unidos impuseram restrições de vistos a nove altos funcionários do governo e militares cubanos "implicados em tentar calar a voz do povo", ao reprimir manifestantes opositores em 15 de novembro, informou nesta terça-feira (30) o secretário de Estado, Antony Blinken.



Entre os afetados estão membros de destaque do ministério do Interior e das Forças Armadas Revolucionárias, que não mencionou. Em 15 de novembro, a polícia deteve e impediu que saíssem de casa opositores que pretendiam se manifestar, apesar de o protesto ter sido proibido.