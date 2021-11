Preços do petróleo voltam a cair devido à variante ômicron

Os preços do petróleo caíram novamente nesta terça-feira(30), arrastados por um dólar mais forte e temores de que a nova variante ômicron do coronavírus prejudique a demanda em um mercado inquieto.



Pouco depois das 17h05 GMT (14h05 no horário de Brasília), o preço do barril de WTI para entrega em janeiro caiu drasticamente em 6,28%, para US $ 65,56.



O petróleo Brent do Mar do Norte para janeiro, que está sendo negociado no último dia, caiu 4,07%, para US $ 70,45.



O contrato de referência do Brent para entrega em fevereiro, que tomou a maior parte das operações, caiu 6,27%, para US $ 68,63.



Os preços, que temporariamente voltaram a níveis não registrados desde 23 de agosto, despencaram 15% em relação às primeiras operações de sexta-feira.



"Novas restrições de viagens em todo o mundo, provocadas pela variante ômicron, não são um bom presságio para a demanda de petróleo", observou o analista da FXTM Lukman Otunuga, "em um momento em que os casos de covid estão aumentando na Europa".



Os preços também foram afetados por declarações pouco animadoras sobre a eficácia das vacinas da Moderna e a alta do dólar.