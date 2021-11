Movimento de Moqtada Sadr se torna primeira força no Parlamento iraquiano

A Comissão Eleitoral do Iraque confirmou nesta terça-feira (30) a vitória da formação do líder xiita Moqtada Sadr nas eleições legislativas antecipadas de 10 de outubro, ao anunciar os resultados definitivos.



Segundo anúncio da Comissão em uma coletiva de imprensa, o movimento de Sadr se tornou o primeiro bloco parlamentar com 73 assentos, enquanto a Aliança da Conquista, a vitrine política dos ex-paramilitares pró-Irã da Hashd al-Shaabi, conquistou 17 cadeiras das 329 que o hemiciclo possui.



A Aliança da Conquista insistiu que fraudes foram cometidas nas eleições. No Parlamento atual, contava com 48 deputados.



Simpatizantes da Hashd al-Shaabi organizaram um protesto em uma das entradas da Zona Verde de Bagdá para denunciar os resultados das eleições legislativas, e tentaram invadir o setor, onde se encontram os prédios do governo e as embaixadas, em meio a fortes medidas de segurança.



A Coalizão do Estado de Direito, do ex-primeiro-ministro Nuri al-Maliki, um aliado da Hashd e pró-Irã, conquistou 33 cadeiras.



Nas últimas semanas, as tensões culminaram numa tentativa de assassinato do primeiro-ministro Mustafa al-Kazimi, que escapou ileso de um ataque com drone que não foi reivindicado.



O resultado final deverá ser encaminhado à Justiça Federal para homologação.



Depois disso, o Parlamento poderá realizar sua sessão inaugural, na qual os deputados elegerão o novo presidente iraquiano.



Paralelamente, será negociada a formação do novo governo.