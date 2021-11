Queda de helicóptero militar deixa 14 mortos no Azerbaijão

A queda de um helicóptero militar na região leste do país do Cáucaso nesta terça-feira (30) deixou 14 mortos, informaram as autoridades.



"O acidente com o helicóptero do serviço de fronteira provocou 14 mortes e deixou dois feridos", afirma um comunicado do organismo da ex-república soviética.



Treze vítimas eram militares.



O aparelho caiu às 10h40 locais (3h40 de Brasília) na base de Garajeybat, região de Jyzy, quando fazia um voo de treinamento.



Uma investigação foi aberta para determinar a causa da queda do helicóptero.



O acidente aconteceu após duas semanas de confrontos violentos entre Armênia e Azerbaijão, que ameaçaram o cessar-fogo que acabou com uma guerra entre os dois países no ano passado, que provocou mais de 6.500 mortes.



Os últimos combates, que terminaram com seis mortos do lado armênio e sete no lado azeri, terminaram após a mediação da Rússia.



Yereva e Baku se enfrentaram durante anos pelo controle do território de Nagorno-Karabakh.



Habitada majoritariamente por armênios apoiados por Yerevan, esta região montanhosa se separou do Azerbaijão após a queda da URSS, o que provocou uma primeira guerra na década de 1990 que deixou quase 30.000 mortos.



As tensões aumentaram em maio, quando a Armênia acusou o Azerbaijão de violar suas fronteiras para assumir o controle da área ao redor do lago Sev, compartilhado pelos dois países.