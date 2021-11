Inflação na Eurozona chega a 4,9% em novembro

A inflação em ritmo anual na zona do euro segue em alta e chegou a 4,9% em novembro, estimulada pelos preços da energia, anunciou nesta terça-feira (30) a agência europeia de estatísticas Eurostat em sua primeira estimativa.



Em outubro, a taxa de inflação foi de 4,1%. De acordo com a Eurostat, a estimativa de 4,9% representa o nível mais elevado de inflação da série histórica na Eurozona.



Ao considerar os componentes da inflação, a Eurostat informa que a energia teve aumento de 27,4% em novembro, contra 23,7% no mês anterior.



Entre as principais economias da Eurozona, a Alemanha registra 6,0%, seguida por Espanha (5,6%), Itália (4,0%) e França (3,4%). O maior índice foi registrado na Lituânia, com 9,3%, e o menor em Malta, com 2,3%.



A Eurozona é o espaço compartilhado pelos 19 países da União Europeia que adotaram o euro como moeda, e cuja política monetária é conduzida pelo Banco Central Europeu (BCE).



O BCE trabalha com uma meta de inflação próxima mas inferior a 2% para 2021.