Tribunal Constitucional alemão declara que confinamento parcial foi legal

O Tribunal Constitucional da Alemanha considerou nesta terça-feira (30) justificadas e proporcionais as medidas de confinamento parcial adotadas pelo governo desde o início da pandemia, o que prepara o caminho para um endurecimento das restrições durante uma nova onda de covid-19.



As restrições de contato social, de deslocamentos ou os fechamentos de escolas "no momento de risco extremo da pandemia eram compatíveis com a lei fundamental", afirmou o principal tribunal da Alemanha.



A decisão da justiça foi anunciada poucas horas antes de uma reunião da chanceler Angela Merkel com seu sucessor Olaf Scholz e as autoridades regionais para decidir sobre eventuais novas restrições.



Merkel, seus aliados conservadores e especialistas científicos já afirmaram que as medidas atualmente em vigor não são suficientes para frear a nova onda.



"Cada dia conta", afirmou a chanceler na semana passada.



O novo governo alemão, formado por social-democratas, verdes e liberais, que tomará posse em dezembro, em meio à crise de saúde, já é criticado de inação antes mesmo de assumir o poder.