Morre o ator australiano Dalaithngu, de 'Crocodilo Dundee'

David Dalaithngu, o ator aborígene australiano, lembrado por seu papel no filme "Crocodilo Dundee" e considerado um dos grandes artistas do seu país, morreu aos 68 anos, quatro anos depois de ter sido diagnosticado com câncer de pulmão.



Dalaithngu, que pertencia ao clã Mandhalpingu e cresceu na remota Terra de Arnhem, no Território Norte australiano, ficou conhecido internacionalmente por suas interpretações impactantes.



Após o sucesso de seu primeiro filme, "A Longa Caminhada" (1971), sua carreira se estendeu por cinco décadas e incluiu a fita "O País de Charlie", com a qual ganhou um prêmio no festival de Cannes.



Mas ele ficou especialmente conhecido por seu papel em "Crocodilo Dundee", de 1986, após o qual recebeu a Ordem da Austrália e foi incluído na lista de honra do aniversário da rainha.



O ator e bailarino aborígene passou seus últimos anos em Murray Bridge, na Austrália do Sul, devido à sua saúde debilitada.



"É com profunda tristeza que compartilho com o povo da Austrália do Sul a morte de um artista icônico, único em sua geração, que moldou a história do cinema australiano e a representação aborígene na tela", disse o chefe de governo do estado da Austrália do Sul, Steven Marshall, em um comunicado.



Sua vida também foi marcada pelo álcool e por períodos de pobreza.



Em setembro de 2011, foi condenado por agredir sua esposa com o cabo de uma vassoura enquanto estava embriagado.