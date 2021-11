Queda de kombi em precipício deixa ao menos dez mortos no Peru

Ao menos dez pessoas morreram, entre elas uma criança, e outras sete ficaram feridas nesta segunda-feira (29), após a queda de uma kombi em um precipício em uma estrada na selva norte do Peru, informaram os bombeiros.



O veículo de passageiros caiu no abismo na manhã enquanto fazia o trajeto entre as cidades de Chachapoyas e Moyobamba, na região do Amazonas, 1.000 km ao norte de Lima, a mesma sacudida por um sismo de 7,5 graus de magnitude no domingo.



"A companhia 101 de Chachapoyas foi ao resgate de uma kombi que caiu 300 metros no abismo. Foram resgatadas sete pessoas [feridas] gravemente e dez falecidos", disse o bombeiro Joicer Tejada à rádio RPP.



O acidente ocorreu no quilômetro 637 da rodovia Fernando Belaúnde Terry. Entre os mortos há dois médicos e uma criança, informou a emissora.



Os acidentes em rodovias peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das estradas, à falta de sinalização e ao escasso controle das autoridades.



Esta nova tragédia na região do Amazonas se soma à provocada no domingo pelo sismo, que deixou 2.400 afetados, 12 feridos, 117 casas e cinco igrejas destruídas e 1,5 quilômetro de rodovias avariadas, segundo o balanço oficial mais recente.