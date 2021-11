Clássicos de Hollywood serão leiloados em Los Angeles

Peças que marcaram a história do cinema, como os nunchakus de Bruce Lee e o terno que John Travolta usou ao interpretar Vincent Vega em "Pulp Fiction", serão leiloadas esta semana em Los Angeles.



Os itens, entre outros artefatos da cultura pop americana, fazem parte do leilão "Ícones e Ídolos: Hollywood", que será realizado entre quinta e sexta-feira pela casa especializada Julien's Auctions, em Beverly Hills.



A venda inclui peças de clássicos do cinema e da televisão como "Batman", "Duro de Matar", "De Volta para o Futuro", "Mulher Maravilha", "Senhor dos Anéis", "Laranja Mecânica", "Seinfeld", "Game of Thrones", "Harry Potter" e "007".



Destacam-se na coleção o macacão amarelo com listras pretas vestido durante as filmagens de "Jogo da Morte" (1978) por um dos dublês do falecido astro Bruce Lee; a prancha de surfe que Patrick Swayze usou no filme "Caçadores de Emoções" (1991); a roupa de Arnold Schwarzenegger em "O Exterminador do Futuro 2" e o laço da verdade que a atriz Gal Gadot usou em "Mulher Maravilha".



São mais de 1.200 itens que remontam desde a época de ouro de Hollywood até produções contemporâneas. Além de roupas e objetos, serão leiloados roteiros, fotografias e bens pessoais de lendas do cinema como Marilyn Monroe, Doris Day e Jack Lemmon.



"Todos os anos, buscamos coisas que fazem as pessoas sonharem para oferecer em nosso leilão anual de 'Ícones e Ídolos: Hollywood'", disse Darren Julien, presidente da Julien's Auctions, que anunciou um catálogo de itens colecionáveis "altamente procurados por fãs e colecionadores do mundo inteiro".