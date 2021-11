Zemmour, polemista de extrema direita francês, vai anunciar candidatura à Presidência

O controverso polemista de extrema direita Eric Zemmour vai anunciar na terça-feira (30) sua candidatura às eleições presidenciais em um vídeo, segundo fontes próximas consultadas pela AFP.



O vídeo "Uma mensagem aos franceses" será "difundido em nossas redes sociais", antes do telejornal das 20h da emissora TF1, acrescentaram as mesmas fontes, confirmando uma informação publicada em vários veículos de comunicação locais.



Alguns membros do entorno deste ex-jornalista publicaram a mensagem #Zemmourcandidat nas redes sociais.



Famoso pelas críticas à migração e ao islã, este ensaísta de 63 anos, adepto dos estúdios de televisão e dos programas de rádio, há tempos demonstrava a intenção de se candidatar, embora evitasse confirmá-lo.



Suas declarações lhe renderam duas condenações judiciais por incitação ao ódio racial.



A pré-campanha do ensaísta teve dificuldades: ele aparece estagnado nas pesquisas, há locais que se negam a recebê-lo, tem uma organização frágil e tem sido vaiado em suas visitas a províncias.



Além disso, trocou gestos ofensivos no domingo com uma pedestre em Marselha (sul), um episódio flagrado por fotógrafos pelo qual Zemmour teve que admitir que tinha cometido um erro.



Segundo pesquisa divulgada neste domingo, Zemmour poderia alcançar entre 14% e 15% dos votos no primeiro turno em 10 de abril, atrás da também candidata de extrema direita Marine Le Pen (19%) e do presidente Emmanuel Macron (25%).



TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1