Ações da LATAM Airlines caem 45,4% em Santiago após plano de reestruturação financeira

As ações da companhia aérea chileno-brasileira LATAM Airlines despencaram 45,4% nesta segunda-feira (29) no fechamento da bolsa de Santiago depois que a empresa anunciou um plano de reestruturação financeira de 8,190 bilhões de dólares para sair da crise provocada pela pandemia.



Após a abertura da bolsa, as ações da LATAM - considerada a maior companhia aérea da América Latina - chegaram a cair 83,9%, mas com o passar das horas a queda diminuiu para fechar em baixa de 45,4% a 512 pesos por ação (0,6 dólar), seu nível mais baixo desde abril de 1999.



A queda das ações da companhia ocorre depois do anúncio, no sábado, de um plano de reestruturação financeira com a injeção de 8,190 bilhões de dólares, com o objetivo de sair do "capítulo 11" da lei de falências dos Estados Unidos.



A LATAM recorreu a este mecanismo em maio do ano passado, devido à crise econômica provocada para a companhia pelas restrições para voar, impostas pela pandemia, que paralisou boa parte do tráfego aéreo mundial.



Na ocasião, as ações da LATAM caíram 44,4% na bolsa chilena.



O plano de reestruturação contém uma combinação de capital novo, emissão de bônus conversíveis e dívida, que permitiria à companhia aérea sair do "capítulo 11", que permite às empresas se reorganizarem sem a pressão dos credores.



- "Endividamento conservador" -



O plano da LATAM abrange o lançamento de uma oferta de 800 milhões de dólares em direitos acionários preferenciais mediante a emissão de ações ordinárias e de bônus conversíveis, oferecidos prioritariamente aos acionistas da companhia por US$ 4,640 bilhões.



Também prevê uma nova linha de crédito de US$ 500 milhões e aproximadamente US$ 2,25 bilhões em financiamento através de nova dívida, seja mediante um novo empréstimo a longo prazo ou novos bônus.



Um tribunal americano deve agora aprovar este plano de reestruturação financeira em uma audiência que será realizada em janeiro próximo. Se for aprovado, espera-se que dois meses depois seja realizada uma "audiência de confirmação", último passo para concluir o processo judicial nos Estados Unidos.



Após sair desta etapa, a empresa teria uma dívida total de aproximadamente 7,26 bilhões de dólares e liquidez de 2,67 bilhões de dólares.



Segundo a empresa, trata-se de "um nível de endividamento conservador e uma liquidez adequada" em um período de incerteza contínua para a aviação mundial, e que deixará o grupo em melhor posição para futuras operações.