Duas cozinheiras colombianas ganham prêmio de melhor livro de receitas do mundo

Duas cozinheiras colombianas, mãe e filha, e um editor apaixonado por gastronomia recebem nesta segunda-feira(29) o prêmio de melhor livro de receitas do mundo em Paris.



Zoraida "Chori" Agamez e Heidy Pinto são cozinheiras em Barrancabermeja (norte da Colômbia). Dois anos antes do início da pandemia, elas investigaram as origens e as diferentes formas de cozinhar um prato típico não só da Colômbia, mas de boa parte da América Latina: os 'envueltos' (embrulhados) ou 'tamales' em países como México e Guatemala. A massa de farinha é cozida com vários tipos de temperos e envolta em folhas de uma infinidade de variedades.



A massa pode ser de milho, mandioca, banana, arroz ... pode levar carne de porco, boi, vegetais ou mesmo insetos, segundo escritos de conquistadores espanhóis do século XVII.



"Começamos então a viajar pela Colômbia para saber sua origem ... Coletamos mais de 300 receitas", disse Heidi Pinto à AFP.



"De repente a compilação ficou muito grande, então decidimos fazer um livro mas só sobre os envueltos com banana madura, mandioca e milho, que são os que se encontram em toda a Colômbia", acrescentou.



- Mais de 100 envueltos -



Chori e Heidy cozinharam mais de 100 envueltos, para ajustar as receitas. "Começamos a experimentar até não poder mais", explica Heidy com uma risada.



Elas escreveram o livro sem ajuda e, em seguida, postaram nas redes sociais. Em seu blog, "El toque colombiano", postaram um "mapa dos envueltos" com as receitas e os locais onde encontrar as variedades selecionadas.



"Apareceu Daniel, que queria comprar o livro. E falamos para ele: 'não temos, estamos procurando editora ...", lembra Heidy.



Daniel Guerrero, apaixonado por literatura gastronômica, comprou imediatamente os direitos de "Envueltos" e fundou a editora "Hammbre de cultura". Em seguida, levou um fotógrafo à casa das cozinheiras.



"Elas moram em uma área muito humilde, nós tiramos as fotos em casa", explicou.



"E aí chegou a pandemia. Com 80% do investimento realizado", ainda suspira Daniel Guerrero.



"Eu me arrisquei", lembra o editor. Curiosamente, o confinamento ajudou o negócio. "Em um ano e meio vendemos 2.000 exemplares", em três edições.



Daniel Guerrero enviou o livro para Edouard Cointreau, organizador do Gourmand Awards. O evento mais importante do setor reúne uma rede internacional de críticos, chefs e entusiastas que escolhem as melhores publicações todos os anos.



"Envueltos" ganhou o prêmio principal. Suas autoras o recebem nesta segunda-feira durante a Semana das Cozinhas do Mundo, em Paris.