Noruega não oferecerá licenças de exploração de petróleo em áreas virgens em 2022

A Noruega não oferecerá novas licenças de exploração de petróleo em áreas virgens ou pouco exploradas em 2022 em virtude de um compromisso político anunciado nesta segunda-feira (29), um pequeno passo adiante para os defensores de abandonar os combustíveis fósseis.



O futuro da indústria do petróleo da Noruega, a maior produtora de hidrocarbonetos da Europa Ocidental, se tornou central nas eleições legislativas de setembro.



A nova coalizão de centro-esquerda, que inclui o Partido Trabalhista e um partido centrista, majoritariamente rural, defende a continuidade das atividades de petróleo e gás.



No entanto, para aprovar seus textos no Parlamento, onde está em minoria, precisa do apoio da Esquerda Socialista, que tem a emergência climática como um de seus cavalos de batalha.



Como parte de um compromisso sobre o projeto de orçamento para 2022, os três partidos decidiram nesta segunda-feira que a Noruega não vai realizar no ano que vem uma nova rodada, a 26ª, chamada "ordinária", de concessões de petróleo.



Este mecanismo permite, desde 1965, que as empresas de petróleo solicitem a exploração em áreas da plataforma continental norueguesa que não teriam sido exploradas até então.



Como o Mar do Norte já foi amplamente explorado, agora trata-se principalmente das águas do Mar de Barents no Ártico.



EQUINOR