Erdogan considera aproximação 'gradual' com Israel e Egito

A Turquia considera uma possível aproximação "gradual" com Israel e Egito, após abrir um novo capítulo de suas relações com os Emirados, segundo o presidente Recep Tayyip Erdogan, em declarações publicadas nesta segunda-feira (29) pela mídia turca.



"Estaremos em situação de designar embaixadores em um prazo a ser definido, assim que tomarmos essa decisão (...), avançaremos gradualmente", afirmou o chefe de Estado à imprensa, respondendo uma pergunta sobre as relações tensas da Turquia com Israel e Egito.



Os vínculos entre Ancara e Israel foram se degradando desde o incidente do "Mavi Marmara", em 2010, quando as forças israelenses lançaram um ataque mortal contra um navio turco que levava ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.



Os dois países retiraram seus respectivos embaixadores em 2018, depois que manifestantes palestinos foram mortos em Gaza.



No entanto, em meados deste mês, Erdogan teve uma reunião com seu homólogo israelense Isaac Herzog e com o primeiro-ministro Naftali Bennett, tratando-se do primeiro encontro de um primeiro-ministro do Estado judeu e do presidente turco desde 2013.