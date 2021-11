Rússia anuncia novo teste de míssil hipersônico

O exército da Rússia anunciou nesta segunda-feira (29) um novo teste de sucesso do míssil de cruzeiro hipersônico Zircon, em um momento de disputa no desenvolvimento deste tipo de armamento.



O anúncio foi feito após a recente publicação na imprensa americana de informações de que a China testou há alguns meses um míssil hipersônico capaz de lançar um projétil, uma tecnologia Estados Unidos e Rússia não possuem atualmente.



O exército russo afirmou em um comunicado que lançou um míssil Zircon a partir da fragata Almirante Gorchkov contra um alvo em águas do Mar Branco, no Ártico.



O disparo foi um "êxito" e o algo, localizado a mais de 400 km, foi "destruído", segundo o comunicado.



Um vídeo, divulgado pelo ministério da Defesa, mostra o artefato levantando voo em meio a um flash de luz, seguido por um rastro de fumaça no meio da noite.



Os mísseis hipersônicos podem viajar a mais de cinco vezes a velocidade do som e, como são de "cruzeiro", também têm a capacidade de manobrar em pleno voo, o que os torna muito mais difíceis de interceptar.



O Zircon já havia passado por vários testes nos últimos anos, incluindo outro lançamento a partir do Almirante Gorshkov e de um submarino submerso.



Em 2018, o presidente Vladimir Putin aproveitou o discurso sobre o Estado da nação para revelar novas armas hipersônicas, incluindo o Zircon, ao afirmar que poder atingir alvos em mar e terra, a mil quilômetros de distância.



O Zircon será integrado no arsenal russo aos veículos veículos planadores hipersônicos Avangard - que entraram em serviço em 2019 - e aos mísseis lançados do ar Kinzhal (Daga).



