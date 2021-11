Presidente francês recebe dose de reforço da vacina anticovid

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira (29) que recebeu a dose de reforço da vacina contra a covid-19, depois que o governo do país autorizou todos os adultos a receber esta nova injeção desde sábado.



"Vacina de reforço" e "vacina contra gripe" aparecem ao lado de um sinal de verificação em uma mensagem publicada pelo chefe Estado francês no Twitter.



O gabinete presidencial informou que ele e a esposa, Brigitte Macron, receberam as doses durante o fim de semana.



Em um momento de preocupação com o aumento de casos e a eventual propagação de uma variante mais contagiosa, a ômicron, a França ampliou na semana passada para todos os adultos a possibilidade de receber a dose de reforço, cinco meses após a segunda dose da vacina.



"Permanecemos unidos, vamos continuar juntos, solidários e responsáveis. Por vocês, por aqueles que vocês amam e por nossos profissionais da saúde", tuitou o presidente francês, com um apelo para que os cidadãos marquem consulta para a vacinação.



A dose de reforço permitirá ampliar a vigência do passaporte sanitário, essencial na França para a vida social e diária, para ter acesso a bares, restaurantes e museus, assim como a hospitais e casas de repouso, exceto emergências.