Oposição denuncia fraudes nas eleiçõs legislativas do Quirguistão

Os partidos da oposição no Quirguistão denunciaram nesta segunda-feira (29) fraudes nas eleições legislativas de domingo, após uma apuração automática, marcada por problemas técnicos, que estabeleceu a derrota dos críticos ao governo.



Simpatizantes da oposição se reuniram diante da sede da Comissão Eleitoral Central em Bishkek, capital do país instável da Ásia central.



De acordo com os resultados baseados em uma apuração automática e praticamente definitiva, seis partidos entram no Parlamento, a maioria leais ao presidente Sadyr Japarov.



Mas problemas técnicos no site da Comissão Eleitoral parecem dar mais votos aos 21 partidos que disputaram o pleito do que de pessoas que compareceram às urnas.



"Roubaram nossos votos", afirmou Bektur Asanov, candidato do partido de oposição Ata-Meken.



"Não temos medo das detenções. Mais uma vez nós fizemos um papel ridículo diante do mundo com estas eleições", disse.



As autoridades do país apresentaram várias explicações contraditórias para justificar os problemas técnicos.



Desde sua independência da URSS em 1991, o Quirguistão teve três momentos de manifestações violentas que provocaram as quedas dos governos, em 2005, 2010 e 2020.



O atual presidente, Sadyr Japarov, chegou ao poder após os protestos violentos posteriores às legislativas de outubro de 2020.



