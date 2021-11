Japão barrará entrada de estrangeiros no país, para conter variante Ômicron

O Japão proibirá a entrada de cidadãos estrangeiros no país, como viajantes a negócios, a partir da terça-feira, 30, em resposta à variante do coronavírus Ômicron. Japoneses e estrangeiros residentes no Japão que estão retornando de viagens ao exterior ainda terão permissão para entrar no país, de acordo com o governo.



Aqueles que retornaram de nove países do sul África e 14 outros países e regiões onde os casos de Ômicron foram confirmados enfrentarão uma quarentena estrita na chegada.



"Esta é uma medida preventiva de emergência para evitar a pior situação", disse o primeiro-ministro Fumio Kishida.



Segundo ele, as medidas são temporárias até que os riscos da variante Ômicron se tornem mais claros.