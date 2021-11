Espanha registra inflação de 5,6% em novembro, recorde em 29 anos

A inflação acelerou em novembro na Espanha e alcançou 5,6% em ritmo anual, o maior nível desde setembro de 1992, de acordo com a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE).



O resultado, em alta comparado com outubro (5,4%), é explicado sobretudo pelo aumento do preço dos alimentos e dos combustíveis. O preço da energia elétrica, no entanto, registrou leve queda, segundo o organismo público.



Em um mês, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), que permite comparações com outros países da zona do euro, ficou em 0,3%, de acordo com o INE.



A inflação atual na zona do euro, superior a 4% em um ano - o maior nível desde a introdução da moeda única em 1999 - se deve ao contexto excepcional criado pela pandemia, segundo o Banco Central Europeu (BCE).