Brasil lidera 42º Festival de Cinema de Havana

O Brasil lidera, com 32 filmes, a fase competitiva da 42ª edição do Festival Internacional de Cinema de Havana, que se inicia na próxima sexta-feira e vai até 12 de dezembro.



Dos 163 filmes que serão exibidos, 102 vão concorrer no evento anual do cinema latino-americano, que nesta edição foi realizado em duas etapas devido à pandemia de covid-19, informou seu presidente, Iván Giroud, à televisão local.



A primeira parte foi realizada em dezembro de 2020, com a exibição de filmes que não competiram, em cinemas com capacidade limitada a 50%, e a segunda parte foi marcada para março.



Porém, uma nova alta da doença adiou a segunda fase até agora, quando Cuba parece ter a pandemia sob controle com a queda sustentada de infecções e mortes e 82,1% de sua população de 11,2 milhões completamente vacinada.



"Ainda estava pendente toda a sessão do concurso com os jurados presentes, com os diretores dos filmes latino-americanos aqui", disse Giroud. No entanto, as salas funcionarão "com 50% da capacidade por medida sanitária", ressaltou.



De acordo com o site do Festival, 16 filmes disputam o Prêmio Coral de longa-metragem de ficção, a competição mais importante.



O Brasil lidera com cinco títulos: "Meu nome é Bagdá", "Pacificado", "Ana. Sem título" (coprodução com Argentina, México, Chile e Cuba), "Todos os mortos" (com França) e "Breve miragem de sol" (com França e Argentina).



Argentina e México participam com quatro filmes do gênero cada, enquanto o Chile apresenta dois e a Venezuela e a República Dominicana um cada.



Um total de 15 cinemas exibirão os filmes do Festival, o principal evento cultural anual de Cuba, com milhares de espectadores nas salas.



Embora uma reforma monetária, aplicada em janeiro, tenha causado um aumento do ingresso de 2 para 5 pesos, em Cuba ainda é muito barato ir ao cinema, já que o custo é de 0,21 dólares no câmbio oficial.



A entrega dos prêmios Coral será realizada em 10 de dezembro e os filmes vencedores terão novas exibições até o dia 12.