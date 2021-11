As opções dos EUA nas negociações com o Irã sobre o acordo nuclear

A gestão do presidente Joe Biden, que retomará as negociações indiretas com o Irã na segunda-feira em Viena, está consideravelmente menos otimista do que há alguns meses quanto à possibilidade de salvar o acordo nuclear iraniano.



Se isso falhar, suas opções para evitar que Teerã tenha acesso a uma bomba atômica são muito limitadas.



- Recriar o acordo de 2015



O ex-presidente Donald Trump fechou a porta para esse acordo internacional em 2018 e restabeleceu as sanções dos EUA que o acordo havia permitido suspender. Em resposta, a república islâmica descumpriu inúmeras restrições impostas ao seu programa nuclear.



Biden mostrou interesse em retomar o acordo de 2015 se o Irã também reassumir seus compromissos. As negociações indiretas iniciadas no mês de abril em Viena serão retomadas na segunda-feira, após cinco meses de suspensão por Teerã.



"É possível chegar a um acordo rapidamente", disse a diplomacia dos EUA na quarta-feira, claramente privilegiando essa opção.



Mas o emissário dos EUA, Rob Malley, garante que a atitude dos iranianos "não é um bom presságio para as negociações".



Os Estados Unidos os repreendem por terem atrasado o processo e multiplicado suas demandas "radicais", enquanto continuam a fazer progressos nucleares que podem aproximá-los da bomba.



- Um acordo provisório



Se, ao retomar as negociações, os americanos perceberem rapidamente que o Irã só quer ganhar tempo para acelerar seus avanços atômicos, eles não ficarão de braços cruzados, advertiu Malley.



"Devemos pensar em outros meios - diplomáticos e não - para tentar lidar com as ambições nucleares do Irã", disse ele.



Entre as opções diplomáticas, foi mencionada a possibilidade de um "acordo provisório".



"O governo Biden poderia considerar um acordo reduzido e de curto prazo para congelar as atividades de proliferação mais sensíveis do Irã em troca de um levantamento limitado das sanções", disse Kelsey Davenport, da Associação de Controle de Armas à AFP.



O objetivo seria ganhar tempo, porque Teerã agora está muito mais perto da bomba.



Mas essa opção poderia gerar protestos em Washington, entre os republicanos, mas também entre muitos democratas, que a veriam como uma concessão muito generosa aos iranianos.



- Um acordo mais global



"Se o Irã voltar à mesa de negociações com uma longa lista de pedidos sobre o atual acordo nuclear, os Estados Unidos poderá apresentar sua própria lista" sobre o papel do Irã em conflitos regionais e seus mísseis balísticos, estimou Davenport.



Mas seriam negociações longas e complexas, com um desfecho incerto.



E, acima de tudo, nada diz que a República Islâmica não continuará a fazer progresso nuclear enquanto durarem as negociações.



- Mais pressão



Para Suzanne DiMaggio, pesquisadora do Carnegie Endowment for International Peace, os "planos B" à disposição de Biden "não são bons". "Se eu tivesse um plano melhor, seria conhecido", ironizou ele na sexta-feira em conversa com jornalistas.



Uma possibilidade seria endurecer as sanções econômicas, mesmo que o governo democrata afirme que a estratégia de "pressão máxima" da era Trump foi um "fracasso".



Medidas punitivas podem ter como alvo a China, que continua a comprar petróleo iraniano apesar do embargo dos EUA. Mas é improvável que Pequim mude sua posição.



Os setores contrários ao pacto de 2015 - numerosos nos Estados Unidos, principalmente entre os conservadores - pedem a Washington que redobre a pressão econômica, diplomática e até militar, independentemente do desfecho das negociações de Viena.



- A opção militar



Acusado de ser fraco pela sua linha-dura, o governo Biden começou a elevar o tom em outubro, alertando que "todas as opções" estão sobre a mesa para evitar que o Irã se torne uma potência nuclear. Uma forma de abandonar a ameaça militar.



Mas o ex-diplomata Dennis Ross afirmou que essa referência de "rotina" a "outras opções" já é insuficiente porque "Teerã não leva mais Washington a sério [...] Para relançar o acordo nuclear, a ameaça de uma escalada militar deve estar na mesa", afirmou.



Israel, por sua vez, trabalha com essa possibilidade.



Mas para DiMaggio, a força "não resolveria o problema" porque "a experiência mostra que o Irã responde à pressão com mais pressão".



"Novos atos de sabotagem do programa nuclear iraniano trazem o risco de causar erros de apreciação ou uma escalada que pode resultar em um conflito violento", advertiu.