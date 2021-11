Holanda confirma 13 casos da ômicron em passageiros vindos da África do Sul

(foto: Phill Magakoe / AFP)

A Holanda confirmou 13 casos da variante ômicron da covid-19 em passageiros vindos da África do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, em um comunicado, a investigação de outros casos continua em andamento.As 13 pessoas fazem parte de um grupo de 61 passageiros que testaram positivo para covid-19 na sexta-feira (26/11) provenientes de dois voos da África do Sul com 600 passageiros. Todos que testaram positivo estão em isolamento.O Reino Unido também identificou dois casos da variante em pessoas que vieram da África do Sul. A Alemanha, Itália e a Dinamarca também já identificaram casos importados.A ômicron foi classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na sexta-feira (26/11). Ela foi primeiro descoberta na África do Sul na semana passada e coincide com um grande aumento de casos no país. Diversos países já adotaram medidas restritivas contra países do sul da África para tentar barrar o avanço da variante. Na sexta-feira (26/11), o Brasil anunciou o fechamento da fronteira aérea para seis países africanos.