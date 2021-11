Líder birmanesa deposta aguarda primeiro veredito dos julgamentos

A líder birmanesa deposta Aung San Suu Kyi saberá, na terça-feira (30), o veredito de seu julgamento por incitação à violência, o primeiro em uma série de processos abertos contra ela pela junta militar que a derrubou e que poderiam levá-la a ser condenada a vários anos de prisão.



A Prêmio Nobel da paz em 1991 permanece em prisão domiciliar desde que os militares derrubaram seu governo em 1º de fevereiro, encerrando um breve período democrático no país asiático.



Mais de 1.200 pessoas foram assassinadas e mais de 10.000 detidas na repressão aos dissidentes, segundo um grupo local de monitoramento.



Suu Kyi pode pegar mais de três anos de prisão se for declarada culpada de incitação à violência contra os militares, uma dos acusações que, segundo analistas, buscam exclui-la para sempre da vida política birmanesa.



As autoridades afirmaram que o veredito pode ser adiado.



A imprensa não tem acesso ao julgamento em um tribunal especial de Naypyidaw, a capital construída pelos militares, e os advogados da ex-governante estão proibidos de falar com jornalistas.