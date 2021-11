Petr Fiala é nomeado novo primeiro-ministro da República Tcheca

Petr Fiala foi nomeado neste domingo (28) primeiro-ministro da República Tcheca pelo presidente Milos Zeman, em uma cerimônia incomum na qual o presidente, em cadeiras de rodas e com covid-19, estava protegido por uma barreira de plástico.



"Estou convencido de que em breve teremos um governo forte e estável", disse Petr Fiala, líder do Partido Democrático Cívico (ODS).



A cerimônia aconteceu na residência de Zeman no castelo de Lany (ao oeste de Praga) e foi transmitida ao vivo na televisão.



Milos Zeman disse que tem a intenção de se reunir com os futuros ministros antes de 13 de dezembro, "para preparar a nomeação do Governo a partir dessa data".



O novo primeiro-ministro uniu seu partido ODS a dois partidos menores para formar a aliança Juntos, que ficou em primeiro lugar nas eleições gerais do mês passado.



'Juntos' derrotou por uma margem pequena o movimento ANO do bilionário primeiro-ministro Andrej Babis e depois uniu forças com outros dois partidos de centro: o antissistema Partido Pirata e 'Prefeitos e Independentes'.



Os cinco partidos controlam 108 das 200 cadeiras do Parlamento e decidiram a composição do futuro governo, além de uma declaração de política geral.



Fiala, um ex-cientista político, enfrentará a tarefa de lidar com uma das maiores taxas de infecção por covid do mundo, incluindo um caso da nova variante omicron.