Cinco combatentes curdos morrem no Iraque em atentado atribuído ao EI

Cinco combatentes curdos morreram em ataque atribuído ao grupo Estado Islâmico no norte do Iraque, uma área em que os extremistas seguem ativos, informaram as forças curdas em um comunicado neste domingo (28).



O ataque, no sábado à noite, aconteceu na região de Garmiane, ao sul de Suleimaniyeh, a segunda maior cidade do Curdistão iraquiano, segundo um comunicado do ministério dos peshmergas, os combatentes curdos.



Uma bomba explodiu na passagem do veículo dos combatentes que iam "reforçar as forças-alvo do EI", segundo o comunicado, que deu os nomes das cinco vítimas e também informou que havia quatro feridos.



O Iraque declarou vitória contra os extremistas do EI no final de 2017. No entanto, ainda há ataques ocasionais contra civis e forças de segurança no norte do país, especialmente na região de Kirkuk.