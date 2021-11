A poderosa e opositora Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie), que exige redução dos preços dos combustíveis, anunciou no sábado que a partir de janeiro vai realizar novos protestos devido à falta de resposta do governo às suas demandas.



"Declaramos, a partir de hoje (sábado), em assembleias territoriais em todos os povos e nacionalidades para convocar uma medida de fato, de forma indefinida, a partir do mês de janeiro de 2022", declarou à imprensa Leónidas Iza, presidente da Conaie.



"Não tivemos nenhuma resposta" (do governo), disse, e explicou que por conta disso tomou essa decisão no Congresso da Conaie, desenvolvido na cidade amazônica de Unión Base, província de Pastaza, fronteiriça com o Peru.