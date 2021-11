João Doria será candidato à Presidência do Brasil

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) escolheu o governador de São Paulo, João Doria, como candidato às eleições presidenciais de 2022, em eleições internas realizadas neste sábado (27) em Brasília.



Doria, de 63 anos, será um dos candidatos a se posicionar como uma "terceira via" entre o presidente Jair Bolsonaro e muito provavelmente o ex-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, grande favorito nas pesquisas e que decidirá no início do próximo ano se disputará ou não.



Com 54% dos votos remotos e presenciais, Doria foi escolhido pelos filiados do PSDB entre outros dois candidatos, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (45%) e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (1%).



"Estaremos unidos na construção do melhor projeto para o Brasil. O Brasil da prosperidade, do emprego, da igualdade, da distribuição de renda, do empreendedorismo, do respeito às minorias, ao meio ambiente, da livre iniciativa e do mercado", disse Doria após a vitória.



"E principalmente, o Brasil que respeita a democracia", acrescentou o governador, ex-aliado e hoje forte opositor do presidente.



Bolsonaro planeja ingressar no Partido Liberal (PL) na próxima semana, encerrando dois anos sem partido, após o rompimento com o Partido Social Liberal (PSL), com o qual venceu em 2018.



Sérgio Moro, ícone da megaoperação anticorrupção Lava Jato que prendeu Lula e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, também se apresenta como opção da terceira via e se filiou ao Podemos este mês.



Outras figuras já apresentaram também suas candidaturas, como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania).