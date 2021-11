Primeiro surto de gripe aviária 2021 detectado no norte da França

A França detectou um surto de gripe aviária em uma granja no norte do país, o primeiro foco a ser detectado desde a epidemia que ocorreu no inverno passado, anunciou o ministério da Agricultura neste sábado (27).



Como consequência, a França perde sua classificação de "livre" da gripe aviária, declarou o ministério à AFP. Isso pode afetar a exportação de suas aves de criação.



"Enquanto os vírus da gripe aviária circulam ativamente na Europa por meio das aves migratórias, a França detectou em 26 de novembro um foco da cepa altamente patogênica em uma granja de galinhas poedeiras no município de Warhem", disse o ministério em um comunicado.



A suspeita de infecção ocorreu devido a uma constatação de mortalidade anormal entre as aves.



Desde o final do verão, a França já havia declarado quatro casos de gripe aviária na fauna selvagem e três casos em andamento no território metropolitano.