Grécia abre outros dois acampamentos 'fechados' para alojar imigrantes

A Grécia abriu, neste sábado (27), outros dois novos acampamentos "fechados" para alojar imigrantes, instalações criticadas por grupos de direitos humanos devido às suas medidas restritivas.



"Começa uma nova era", disse o ministro de Migração, Notis Mitarachi, ao anunciar a abertura dos acampamentos nas ilhas de Leros e Kos. "As imagens que todos lembramos de 2015 a 2019 já fazem parte do passado", acrescentou.



A Grécia foi a principal porta de entrada na Europa para mais de um milhão de solicitantes de asilo - principalmente sírios, iraquianos e afegãos - em 2015 e suas ilhas no mar Egeu são o principal porto de escala das pessoas que chegam através da Turquia em busca de uma vida melhor na Europa.



A crise do Afeganisão faz temer uma nova onda migratória.