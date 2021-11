Negociador iraniano chegou em Viena antes da retomada das negociações nucleares

O principal negociador iraniano encarregado da questão nuclear chegou em Viena, Áustria, antes da retomada prevista para segunda-feira das negociações para relançar o acordo de 2015 entre Teerã e as grandes potências, anunciou neste sábado a agência oficial Irna.



"À frente de uma delegação, o vice-ministro das Relações Exteriores, Ali Bagheri, chegou a Viena (...) para comparecer à reunião da Comissão conjunta do acordo nuclear iraniano", informou a agência de notícias.



As negociações, suspensas desde junho, devem ser retomadas na segunda-feira na capital austríaca - entre Teerã, de um lado, e Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia do outro - para salvar o acordo nuclear iraniano concluído em 2015. Os Estados Unidos devem participar indiretamente dos debates.



O pacto pretendia limitar drasticamente o programa nuclear do Irã em troca de um alívio das sanções econômicas.