África do Sul se sente 'castigada' por ter detectado variante omicron do coronavírus

O governo sul-africano lamentou o fechamento de fronteiras aos seus cidadãos e viajantes e considerou que o fato de ter descoberto a nova variante omicron do coronavírus graças à qualidade de seus cientistas está "castigando" o país.



"Essas proibições de viagem castigam a África do Sul pela sua capacidade avançada no sequenciamento de genomas e em detectar mais rapidamente as novas variantes. A excelência científica deveria ser aplaudida e não castigada", disse o governo em um comunicado.



"Vemos também que há novas variantes detectadas em outros países. Nenhum desses casos tem relação recente com o sul da África. E a reação com esses países é radicalmente diferente da gerada pelos casos no sul da África", lamentou o ministério das Relações Exteriores neste comunicado.



O governo destaca que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda que sejam tomadas medidas semelhantes e pediu uma "abordagem científica, baseada nos riscos".



O ministro sul-africano da Saúde denunciou na sexta-feira a reação de vários países de fecharem suas portas para essa região do mundo antes inclusive de saberem os perigos da nova variante.



"Alguns líderes buscam bodes expiatórios para resolver um problema que é mundial", disse Joe Phaahla.