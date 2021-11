Sessenta e um passageiros procedentes da África do Sul dão positivo ao coronavírus ao chegarem à Holanda

Sessenta e um passageiros de dois voos procedentes da África do Sul deram positivo à covid-19 ao chegarem a Amsterdã e seus resultados estão sendo examinados para ver se trata-se da nova variante omicron, anunciaram as autoridades de saúde holandesas.



"Sabemos que 61 dos testes são positivos e 531 negativos", disse a Autoridade Sanitária Holandesa (GGD) em nota, explicando que as pessoas que deram positivo estão em quarentena em um hotel próximo ao aeroporto.



"Os resultados positivos serão examinados rapidamente para ver se estão relacionados com a nova e preocupante variante, chamada omicron", disse o comunicado.



Todos os passageiros que deram positivo devem estar em quarentena no hotel ao menos por sete dias se tiverem sintomas ou cinco dias se forem assintomáticos, segundo a GGD.



Os passageiros que não deram positivo, mas vivem na Holanda, terão que se isolar em casa e os que não residem neste país poderão continuar sua viagem.