Toda a população dos Emirados Árabes Unidos recebeu ao menos uma dose da vacina contra a covid-19

Toda a população dos Emirados Árabes Unidos elegível à vacinação contra a covid-19 recebeu "ao menos uma dose da vacina", o primeiro país do mundo a fazer isso, segundo o Ministério da Saúde dessa nação.



Segundo o ministério, "100% da população recebeu uma dose" e "90,18% está totalmente vacinada". No total, foram administradas 22 milhões de doses.



Com uma população de quase 10 milhões de habitantes (em sua maioria trabalhadores imigrantes), a população pode se vacinar a partir dos três anos.



Este anúncio ocorre ao mesmo tempo em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) julga "preocupante" a nova variante da covid-19 detectada pela primeira vez na África do Sul e que foi nomeada "omicron".



Vários países, entre eles os Emirados Árabes Unidos, fecharam suas fronteiras aos voos procedentes do sul da África. As estatísticas oficiais deste país do Golfo apontam mais de 741.000 casos de contágios de coronavírus e 2.145 mortes.