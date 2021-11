Um primeiro possível caso da nova variante do coronavírus, chamada omicron, foi registrado na Alemanha, em uma pessoa que retornou da África do Sul, país onde essa variante foi detectada pela primeira vez, informaram as autoridades regionais.



"Parece muito possível que a variante omicron tenha chegado à Alemanha", disse no Twitter Kai Klose, ministro para Assuntos Sociais na região de Hesse (oeste).



Essa nova variante foi considerada "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS).