Uruguai oferecerá vacinas anticovid para turistas a partir de dezembro

O Uruguai oferecerá a partir de dezembro a possibilidade de ser vacinado contra a covid-19 a todos os turistas que chegarem ao país, para o qual destinará um total de 200 mil doses do imunizante da Pfizer, informou nesta sexta-feira (26) o secretário da Presidência, Álvaro Delgado.



"Vamos disponibilizar 200 mil vacinas aos turistas que entrarem no Uruguai a partir de 1º de dezembro", anunciou Delgado em entrevista coletiva.



Os visitantes estrangeiros maiores de idade que entrarem no Uruguai deverão fazê-lo já imunizados com o esquema completo de qualquer vacina, o que significa que os turistas só poderão obter no país uma dose de reforço ou uma terceira dose.



Já os estrangeiros não residentes entre 12 e 18 anos, que atualmente não precisam ter certificado de vacinação para entrar no Uruguai ,poderão ser vacinados com as duas primeiras doses.



Os turistas deverão agendar a vacinação no site "Uruguai se Vacuna" do Ministério da Saúde Pública (MSP).



O país de 3,5 milhões de habitantes, que até agora imunizou apenas maiores de 12 anos, tem 75% de sua população vacinada com o esquema completo de Coronavac, Pfizer ou Astrazeneca, enquanto 39% já receberam uma terceira dose de reforço.