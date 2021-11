O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (26) que o surgimento da nova variante do coronavírus deve encorajar o resto do mundo a doar mais vacinas para os países mais pobres.



"Esta pandemia não vai acabar até que tenhamos uma vacinação global. Os Estados Unidos já doaram mais vacinas para outros países do que todos os outros países juntos. É hora de outros países se igualarem à velocidade e generosidade dos Estados Unidos", disse em um comunicado de Nantucket, onde passa o feriado de Ação de Graças.